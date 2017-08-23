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23 آب 2017 - 10:11
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الرئيس سعد الحريري زار اليوم مواقع الجيش اللبناني بالجرود الشرقية وزار بلدة عرسال ووعد أهلها باهتمام أكبر من الدولة فيهم، فهل زيارته رح تفرُج أهالي البلدة ونازحينها؟ شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ السعد_بعرسال

الرئيس سعد الحريري زار اليوم مواقع الجيش اللبناني بالجرود الشرقية وزار بلدة عرسال ووعد أهلها باهتمام أكبر من الدولة فيهم، فهل زيارته رح تفرُج أهالي البلدة ونازحينها؟ شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ السعد_بعرسال Lebanon, news ,lbci ,أخبار اليوم,الحريري,الرئيس,
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الرئيس سعد الحريري زار اليوم مواقع الجيش اللبناني بالجرود الشرقية وزار بلدة عرسال ووعد أهلها باهتمام أكبر من الدولة فيهم، فهل زيارته رح تفرُج أهالي البلدة ونازحينها؟ شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ السعد_بعرسال
 
 
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