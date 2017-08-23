آخر الأخبار
23 آب 2017 - 10:11
23/08/2017 10:11:49
الرئيس سعد الحريري زار اليوم مواقع الجيش اللبناني بالجرود الشرقية وزار بلدة عرسال ووعد أهلها باهتمام أكبر من الدولة فيهم، فهل زيارته رح تفرُج أهالي البلدة ونازحينها؟ شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ السعد_بعرسال
الرئيس سعد الحريري زار اليوم مواقع الجيش اللبناني بالجرود الشرقية وزار بلدة عرسال ووعد أهلها باهتمام أكبر من الدولة فيهم، فهل زيارته رح تفرُج أهالي البلدة ونازحينها؟ شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ السعد_بعرسال
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اليوم,الحريري,الرئيس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً