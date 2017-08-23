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23 آب 2017 - 12:45
23/08/2017 12:45:40
وكالة "الاناضول": مجلس الأمن يرفض طلبًا أميركيًا بتعديل تفويض قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان
وكالة "الاناضول": مجلس الأمن يرفض طلبًا أميركيًا بتعديل تفويض قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان
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