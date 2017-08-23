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23 آب 2017 - 13:47
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جنبلاط من بيت الوسط: لا غرابة في أن أكون في بيت الوسط وكانت هناك بعض الخلافات مع الحريري واللقاء اليوم تناول بعض المواضيع وفي السياسة ثمّة وجهات نظر متفاوتة

جنبلاط من بيت الوسط: لا غرابة في أن أكون في بيت الوسط وكانت هناك بعض الخلافات مع الحريري واللقاء اليوم تناول بعض المواضيع وفي السياسة ثمّة وجهات نظر متفاوتة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوسط,جنبلاط,
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جنبلاط من بيت الوسط: لا غرابة في أن أكون في بيت الوسط وكانت هناك بعض الخلافات مع الحريري واللقاء اليوم تناول بعض المواضيع وفي السياسة ثمّة وجهات نظر متفاوتة
 
 
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