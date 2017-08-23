جنبلاط من بيت الوسط: لا غرابة في أن أكون في بيت الوسط وكانت هناك بعض الخلافات مع الحريري واللقاء اليوم تناول بعض المواضيع وفي السياسة ثمّة وجهات نظر متفاوتة