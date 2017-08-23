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23 آب 2017 - 16:54
23/08/2017 16:54:56
الخارجية القطرية: قطر ستعيد سفيرها إلى طهران بعدما استدعته في شهر كانون الثاني العام الماضي
الخارجية القطرية: قطر ستعيد سفيرها إلى طهران بعدما استدعته في شهر كانون الثاني العام الماضي
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LBCI News Lebanon
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