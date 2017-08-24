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24 آب 2017 - 01:06
24/08/2017 01:06:50
التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب بيك آب واصطدامه بعمود انارة عند مستديرة جعيتا باتجاه ذوق مصبح وحركة المرور كثيفة في المحلة بسبب قطع الطريق
التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب بيك آب واصطدامه بعمود انارة عند مستديرة جعيتا باتجاه ذوق مصبح وحركة المرور كثيفة في المحلة بسبب قطع الطريق
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LBCI News Lebanon
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