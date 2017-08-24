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24 آب 2017 - 01:41
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التحكم المروري: تم فتح مسرب من طريق جعيتا - ذوق مصبح ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل السير في المحلة بعد حادث السير الذي وقع

التحكم المروري: تم فتح مسرب من طريق جعيتا - ذوق مصبح ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل السير في المحلة بعد حادث السير الذي وقع Lebanon, news ,lbci ,أخبار مسرب,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تم فتح مسرب من طريق جعيتا - ذوق مصبح ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل السير في المحلة بعد حادث السير الذي وقع
 
 
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