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24 آب 2017 - 04:25
24/08/2017 04:25:58
سيزار أبي خليل:أخذنا الملاحظات بملف الكهرباء بعين الاعتبار وإذا كان هناك من لديه المزيد ليطرحها في مجلس الوزراء
سيزار أبي خليل:أخذنا الملاحظات بملف الكهرباء بعين الاعتبار وإذا كان هناك من لديه المزيد ليطرحها في مجلس الوزراء
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LBCI News Lebanon
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