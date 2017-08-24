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24 آب 2017 - 04:25
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سيزار أبي خليل:أخذنا الملاحظات بملف الكهرباء بعين الاعتبار وإذا كان هناك من لديه المزيد ليطرحها في مجلس الوزراء

سيزار أبي خليل:أخذنا الملاحظات بملف الكهرباء بعين الاعتبار وإذا كان هناك من لديه المزيد ليطرحها في مجلس الوزراء Lebanon, news ,lbci ,أخبار الملاحظات,أخذنا,خليل,سيزار,
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سيزار أبي خليل:أخذنا الملاحظات بملف الكهرباء بعين الاعتبار وإذا كان هناك من لديه المزيد ليطرحها في مجلس الوزراء
 
 
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