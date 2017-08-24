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24 آب 2017 - 04:36
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الحاج حسن: السوريون وافقوا على استيراد الموز والكثير من الصناعات نفاوض عليها كالطحين ورقائق الذرة "الكورنفليكس" والقهوة

الحاج حسن: السوريون وافقوا على استيراد الموز والكثير من الصناعات نفاوض عليها كالطحين ورقائق الذرة "الكورنفليكس" والقهوة Lebanon, news ,lbci ,أخبار وافقوا,السوريون,الحاج,
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الحاج حسن: السوريون وافقوا على استيراد الموز والكثير من الصناعات نفاوض عليها كالطحين ورقائق الذرة &quot;الكورنفليكس&quot; والقهوة
 
 
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