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24 آب 2017 - 04:58
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فنيانوس قبيل الجلسة: لدينا ملاحظات على دفتر الشروط بخصوص الكهرباء وسنطالب بتمديد المهلة إلى 120 يوما وكأننا سنعود بنفس الشركة للسفن

فنيانوس قبيل الجلسة: لدينا ملاحظات على دفتر الشروط بخصوص الكهرباء وسنطالب بتمديد المهلة إلى 120 يوما وكأننا سنعود بنفس الشركة للسفن Lebanon, news ,lbci ,أخبار ملاحظات,لدينا,الجلسة,قبيل,فنيانوس,
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فنيانوس قبيل الجلسة: لدينا ملاحظات على دفتر الشروط بخصوص الكهرباء وسنطالب بتمديد المهلة إلى 120 يوما وكأننا سنعود بنفس الشركة للسفن
 
 
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