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24 آب 2017 - 04:58
24/08/2017 04:58:54
فنيانوس قبيل الجلسة: لدينا ملاحظات على دفتر الشروط بخصوص الكهرباء وسنطالب بتمديد المهلة إلى 120 يوما وكأننا سنعود بنفس الشركة للسفن
فنيانوس قبيل الجلسة: لدينا ملاحظات على دفتر الشروط بخصوص الكهرباء وسنطالب بتمديد المهلة إلى 120 يوما وكأننا سنعود بنفس الشركة للسفن
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