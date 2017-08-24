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24 آب 2017 - 06:16
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عون:علاوي اقترح ان يستضيف لبنان مؤتمرا للعيش المشترك وأبدى استعداد العراق لمساعدة لبنان في إيجاد حل لديون اللبنانيين في العراق

عون:علاوي اقترح ان يستضيف لبنان مؤتمرا للعيش المشترك وأبدى استعداد العراق لمساعدة لبنان في إيجاد حل لديون اللبنانيين في العراق Lebanon, news ,lbci ,أخبار يستضيف,اقترح,علاوي,
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عون:علاوي اقترح ان يستضيف لبنان مؤتمرا للعيش المشترك وأبدى استعداد العراق لمساعدة لبنان في إيجاد حل لديون اللبنانيين في العراق
 
 
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