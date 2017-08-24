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24 آب 2017 - 06:21
24/08/2017 06:21:22
الحريري: الجيش سيتمركز في كل الأماكن التي تم تحريرها من الإرهابيين وستقام مراكز مراقبة وتحصينات وعلينا كحكومة أن نؤمن حاجات الجيش
الحريري: الجيش سيتمركز في كل الأماكن التي تم تحريرها من الإرهابيين وستقام مراكز مراقبة وتحصينات وعلينا كحكومة أن نؤمن حاجات الجيش
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LBCI News Lebanon
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