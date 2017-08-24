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24 آب 2017 - 07:05
24/08/2017 07:05:56
الرياشي: مجلس الوزراء قرر دفع الدفعة الثانية من التعويضات لمزارعي التفاح قبل نهاية هذا الشهر
الرياشي: مجلس الوزراء قرر دفع الدفعة الثانية من التعويضات لمزارعي التفاح قبل نهاية هذا الشهر
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