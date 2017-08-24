آخر الأخبار
24 آب 2017 - 07:11
24/08/2017 07:11:13
الأمم المتحدة: لا نزال نقيم نتائج محادثات الرياض بين الحكومة السعودية و3 جماعات معارضة سورية وعلى هذا الأساس سنتخذ قرار عقد محادثات جنيف في أيلول
الأمم المتحدة: لا نزال نقيم نتائج محادثات الرياض بين الحكومة السعودية و3 جماعات معارضة سورية وعلى هذا الأساس سنتخذ قرار عقد محادثات جنيف في أيلول
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقيم,نزال,المتحدة,الأمم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً