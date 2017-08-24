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24 آب 2017 - 08:07
24/08/2017 08:07:00
رائد خوري: المناقشات مستمرة حول دفتر شروط الكهرباء وهناك تعديلات بسيطة على دفتر الشروط ويفترض أن ننتهي منه اليوم
رائد خوري: المناقشات مستمرة حول دفتر شروط الكهرباء وهناك تعديلات بسيطة على دفتر الشروط ويفترض أن ننتهي منه اليوم
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LBCI News Lebanon
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