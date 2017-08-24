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24 آب 2017 - 08:09
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فنيانوس: الحريري تعهد أن يذهب دفتر الشروط بخصوص الكهرباء لإدارة المناقصات وأن يطبق بشأنه قانون المحاسبة وإذا لم يحدث ذلك فهناك مشكلة والمردة والقوات وحزب الله وأمل تقدموا بملاحظات على دفتر الشروط

فنيانوس: الحريري تعهد أن يذهب دفتر الشروط بخصوص الكهرباء لإدارة المناقصات وأن يطبق بشأنه قانون المحاسبة وإذا لم يحدث ذلك فهناك مشكلة والمردة والقوات وحزب الله وأمل تقدموا بملاحظات على دفتر الشروط Lebanon, news ,lbci ,أخبار يذهب,تعهد,الحريري,فنيانوس,
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فنيانوس: الحريري تعهد أن يذهب دفتر الشروط بخصوص الكهرباء لإدارة المناقصات وأن يطبق بشأنه قانون المحاسبة وإذا لم يحدث ذلك فهناك مشكلة والمردة والقوات وحزب الله وأمل تقدموا بملاحظات على دفتر الشروط
 
 
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