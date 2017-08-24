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24 آب 2017 - 08:09
24/08/2017 08:09:20
فنيانوس: الحريري تعهد أن يذهب دفتر الشروط بخصوص الكهرباء لإدارة المناقصات وأن يطبق بشأنه قانون المحاسبة وإذا لم يحدث ذلك فهناك مشكلة والمردة والقوات وحزب الله وأمل تقدموا بملاحظات على دفتر الشروط
فنيانوس: الحريري تعهد أن يذهب دفتر الشروط بخصوص الكهرباء لإدارة المناقصات وأن يطبق بشأنه قانون المحاسبة وإذا لم يحدث ذلك فهناك مشكلة والمردة والقوات وحزب الله وأمل تقدموا بملاحظات على دفتر الشروط
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LBCI News Lebanon
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