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24 آب 2017 - 08:50
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باسيل بعد جلسة الحكومة: لا أريد المشاركة في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج

باسيل بعد جلسة الحكومة: لا أريد المشاركة في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومة,جلسة,باسيل,
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باسيل بعد جلسة الحكومة: لا أريد المشاركة في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج
 
 
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