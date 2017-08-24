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24 آب 2017 - 08:50
24/08/2017 08:50:30
باسيل بعد جلسة الحكومة: لا أريد المشاركة في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج
باسيل بعد جلسة الحكومة: لا أريد المشاركة في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج
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LBCI News Lebanon
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