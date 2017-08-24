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24 آب 2017 - 08:50
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زعيتر لمزارعي التفاح: في الموسم المقبل سيتم التنسيق مع مصر ودول اخرى لتصريف انتاج التفاح

زعيتر لمزارعي التفاح: في الموسم المقبل سيتم التنسيق مع مصر ودول اخرى لتصريف انتاج التفاح Lebanon, news ,lbci ,أخبار الموسم,التفاح,لمزارعي,زعيتر,
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زعيتر لمزارعي التفاح: في الموسم المقبل سيتم التنسيق مع مصر ودول اخرى لتصريف انتاج التفاح
 
 
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