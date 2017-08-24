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24 آب 2017 - 10:13
24/08/2017 10:13:00
وافق مجلس الوزراء على ادخال التعديلات على دفتر شروط استدراج بواخر الكهرباء، بس اللبنانيين ملّوا من انتظار الكهرباء وبدهم حلول دائمة وسريعة، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ حلها_تضوي
وافق مجلس الوزراء على ادخال التعديلات على دفتر شروط استدراج بواخر الكهرباء، بس اللبنانيين ملّوا من انتظار الكهرباء وبدهم حلول دائمة وسريعة، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ حلها_تضوي
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LBCI News Lebanon
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