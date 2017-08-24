وافق مجلس الوزراء على ادخال التعديلات على دفتر شروط استدراج بواخر الكهرباء، بس اللبنانيين ملّوا من انتظار الكهرباء وبدهم حلول دائمة وسريعة، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ حلها_تضوي