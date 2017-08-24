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24 آب 2017 - 10:42
24/08/2017 10:42:00
الرئيس عون امام اللقاء الوطني: ماضون في نهجنا التغييري والإصلاحي والتغيير هو مسؤولية الشعب لأن نظامنا يسمح له بالمحاسبة والتغيير كل 4 سنوات
الرئيس عون امام اللقاء الوطني: ماضون في نهجنا التغييري والإصلاحي والتغيير هو مسؤولية الشعب لأن نظامنا يسمح له بالمحاسبة والتغيير كل 4 سنوات
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LBCI News Lebanon
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