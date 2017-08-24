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24 آب 2017 - 10:33
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الوكالة الوطنية: جعجع يلتقي في هذه الأثناء في معراب وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان

الوكالة الوطنية: جعجع يلتقي في هذه الأثناء في معراب وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان Lebanon, news ,lbci ,أخبار يلتقي,جعجع,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: جعجع يلتقي في هذه الأثناء في معراب وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان
 
 
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