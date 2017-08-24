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24 آب 2017 - 10:33
24/08/2017 10:33:47
الوكالة الوطنية: جعجع يلتقي في هذه الأثناء في معراب وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان
الوكالة الوطنية: جعجع يلتقي في هذه الأثناء في معراب وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان
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LBCI News Lebanon
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