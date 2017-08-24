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24 آب 2017 - 11:59
24/08/2017 11:59:23
الجيش: وحداتنا استهدفت مراكز تنظيم داعش في وادي مرطبيا ومحيطه بالمدفعية الثقيلة والطائرات ما أدى الى تدمير الأماكن المستهدفة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين
الجيش: وحداتنا استهدفت مراكز تنظيم داعش في وادي مرطبيا ومحيطه بالمدفعية الثقيلة والطائرات ما أدى الى تدمير الأماكن المستهدفة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين
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