الجيش: وحداتنا استهدفت مراكز تنظيم داعش في وادي مرطبيا ومحيطه بالمدفعية الثقيلة والطائرات ما أدى الى تدمير الأماكن المستهدفة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين