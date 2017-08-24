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24 آب 2017 - 13:32
24/08/2017 13:32:20
السيد نصرالله: تأمين الحدود اللبنانية يقتضي ابعاد داعش لكي لا يبقى تهديدا واستنزافا للجيش اللبناني
السيد نصرالله: تأمين الحدود اللبنانية يقتضي ابعاد داعش لكي لا يبقى تهديدا واستنزافا للجيش اللبناني
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LBCI News Lebanon
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