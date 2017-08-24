آخر الأخبار
24 آب 2017 - 13:34
24/08/2017 13:34:58
السيد نصرالله: ما تحقق على الجبهتين اللبنانية والسورية بالمعركة ضد داعش مهم جدا على جميع المقاييس
السيد نصرالله: ما تحقق على الجبهتين اللبنانية والسورية بالمعركة ضد داعش مهم جدا على جميع المقاييس
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تحقق,نصرالله,السيد,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً