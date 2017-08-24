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24 آب 2017 - 13:34
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السيد نصرالله: ما تحقق على الجبهتين اللبنانية والسورية بالمعركة ضد داعش مهم جدا على جميع المقاييس

السيد نصرالله: ما تحقق على الجبهتين اللبنانية والسورية بالمعركة ضد داعش مهم جدا على جميع المقاييس Lebanon, news ,lbci ,أخبار تحقق,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: ما تحقق على الجبهتين اللبنانية والسورية بالمعركة ضد داعش مهم جدا على جميع المقاييس
 
 
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