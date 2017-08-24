آخر الأخبار
24 آب 2017 - 13:39
24/08/2017 13:39:40
السيد نصرالله: الجيش اللبناني قام بعمل دقيق ومحترف وحقق انجازا كبيرا بأقل كلفة بشرية ممكنة
السيد نصرالله: الجيش اللبناني قام بعمل دقيق ومحترف وحقق انجازا كبيرا بأقل كلفة بشرية ممكنة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبناني,الجيش,نصرالله,السيد,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً