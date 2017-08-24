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24 آب 2017 - 13:42
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السيد نصرالله: حزب الله قام بتحرير 20 كلم مربعا من الارض اللبنانية تصل الى معبر الزمراني في بداية المعركة

السيد نصرالله: حزب الله قام بتحرير 20 كلم مربعا من الارض اللبنانية تصل الى معبر الزمراني في بداية المعركة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الله,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: حزب الله قام بتحرير 20 كلم مربعا من الارض اللبنانية تصل الى معبر الزمراني في بداية المعركة
 
 
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