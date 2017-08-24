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24 آب 2017 - 13:46
24/08/2017 13:46:21
السيد نصرالله: مسلحو داعش باتوا محاصرين في وسط منطقة العمليات الواسعة 20 كلم منها داخل الاراضي اللبنانية و40 كلم منها داخل الاراضي السورية
السيد نصرالله: مسلحو داعش باتوا محاصرين في وسط منطقة العمليات الواسعة 20 كلم منها داخل الاراضي اللبنانية و40 كلم منها داخل الاراضي السورية
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LBCI News Lebanon
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