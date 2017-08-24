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24 آب 2017 - 13:46
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السيد نصرالله: مسلحو داعش باتوا محاصرين في وسط منطقة العمليات الواسعة 20 كلم منها داخل الاراضي اللبنانية و40 كلم منها داخل الاراضي السورية

السيد نصرالله: مسلحو داعش باتوا محاصرين في وسط منطقة العمليات الواسعة 20 كلم منها داخل الاراضي اللبنانية و40 كلم منها داخل الاراضي السورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار باتوا,داعش,مسلحو,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: مسلحو داعش باتوا محاصرين في وسط منطقة العمليات الواسعة 20 كلم منها داخل الاراضي اللبنانية و40 كلم منها داخل الاراضي السورية
 
 
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