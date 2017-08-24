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24 آب 2017 - 13:47
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السيد نصرالله: سقط للمسلحين عشرات القتلى والجرحى كما استسلم عدد منهم في الجانب السوري والباقي منهم بحال ارتباك ويريدون تسوية

السيد نصرالله: سقط للمسلحين عشرات القتلى والجرحى كما استسلم عدد منهم في الجانب السوري والباقي منهم بحال ارتباك ويريدون تسوية Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرات,للمسلحين,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: سقط للمسلحين عشرات القتلى والجرحى كما استسلم عدد منهم في الجانب السوري والباقي منهم بحال ارتباك ويريدون تسوية
 
 
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