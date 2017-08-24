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24 آب 2017 - 13:53
24/08/2017 13:53:07
السيد نصرالله: لعدم وضع سقف زمني لانهاء العملية ولترك القرار للقيادات العسكرية التي تحرص على عدم الحاق الاذى بالمدنيين المتواجدين في المنطقة المتبقية تحت سيطرة داعش
السيد نصرالله: لعدم وضع سقف زمني لانهاء العملية ولترك القرار للقيادات العسكرية التي تحرص على عدم الحاق الاذى بالمدنيين المتواجدين في المنطقة المتبقية تحت سيطرة داعش
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LBCI News Lebanon
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