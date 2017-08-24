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24 آب 2017 - 13:54
24/08/2017 13:54:51
السيد نصرالله: تفاوض يحصل في سوريا بناء على طلب مسلحي داعش وهو محكوم بأصول لنجاحه أولها كشف مصير الجنود اللبنانيين المخطوفين
السيد نصرالله: تفاوض يحصل في سوريا بناء على طلب مسلحي داعش وهو محكوم بأصول لنجاحه أولها كشف مصير الجنود اللبنانيين المخطوفين
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LBCI News Lebanon
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