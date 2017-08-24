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24 آب 2017 - 14:02
24/08/2017 14:02:44
السيد نصرالله: مسلحو داعش في الجرود يريدون التفاوض الا ان قيادة التنظيم ترفض ما يرجح فرضية العمل العسكري للحسم ولا وقت طويلا لدينا لنضيعه
السيد نصرالله: مسلحو داعش في الجرود يريدون التفاوض الا ان قيادة التنظيم ترفض ما يرجح فرضية العمل العسكري للحسم ولا وقت طويلا لدينا لنضيعه
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LBCI News Lebanon
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