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24 آب 2017 - 14:02
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السيد نصرالله: مسلحو داعش في الجرود يريدون التفاوض الا ان قيادة التنظيم ترفض ما يرجح فرضية العمل العسكري للحسم ولا وقت طويلا لدينا لنضيعه

السيد نصرالله: مسلحو داعش في الجرود يريدون التفاوض الا ان قيادة التنظيم ترفض ما يرجح فرضية العمل العسكري للحسم ولا وقت طويلا لدينا لنضيعه Lebanon, news ,lbci ,أخبار داعش,مسلحو,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: مسلحو داعش في الجرود يريدون التفاوض الا ان قيادة التنظيم ترفض ما يرجح فرضية العمل العسكري للحسم ولا وقت طويلا لدينا لنضيعه
 
 
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