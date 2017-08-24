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24 آب 2017 - 14:05
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السيد نصرالله: الانجاز الذي تحقق جاء بفضل ارادة لبنانية وهناك من كان يضغط لعدم حصول المعركة

السيد نصرالله: الانجاز الذي تحقق جاء بفضل ارادة لبنانية وهناك من كان يضغط لعدم حصول المعركة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تحقق,الذي,الانجاز,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: الانجاز الذي تحقق جاء بفضل ارادة لبنانية وهناك من كان يضغط لعدم حصول المعركة
 
 
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