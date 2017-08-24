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24 آب 2017 - 14:08
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السيد نصرالله: السفارة الاميركية هددت بعض وسائل الاعلام بعد معركة عرسال وواشنطن يزعجها جدا أن تبدو المقاومة بمظهر القوي الذي يسحق الجماعات التكفيرية

السيد نصرالله: السفارة الاميركية هددت بعض وسائل الاعلام بعد معركة عرسال وواشنطن يزعجها جدا أن تبدو المقاومة بمظهر القوي الذي يسحق الجماعات التكفيرية Lebanon, news ,lbci ,أخبار هددت,الاميركية,السفارة,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: السفارة الاميركية هددت بعض وسائل الاعلام بعد معركة عرسال وواشنطن يزعجها جدا أن تبدو المقاومة بمظهر القوي الذي يسحق الجماعات التكفيرية
 
 
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