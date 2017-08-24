آخر الأخبار
24 آب 2017 - 14:30
24/08/2017 14:30:04
معلومات للـLBCI: اصابات عديدة في صفوف مسلحي داعش اثر الاستهداف المدفعي للجيش اللبناني لمنطقة مرطبيا حيث دُمرت مقرات ومراكز عدة
معلومات للـLBCI: اصابات عديدة في صفوف مسلحي داعش اثر الاستهداف المدفعي للجيش اللبناني لمنطقة مرطبيا حيث دُمرت مقرات ومراكز عدة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار عديدة,اصابات,للـLBCI,معلومات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً