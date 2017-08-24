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24 آب 2017 - 14:30
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معلومات للـLBCI: اصابات عديدة في صفوف مسلحي داعش اثر الاستهداف المدفعي للجيش اللبناني لمنطقة مرطبيا حيث دُمرت مقرات ومراكز عدة

معلومات للـLBCI: اصابات عديدة في صفوف مسلحي داعش اثر الاستهداف المدفعي للجيش اللبناني لمنطقة مرطبيا حيث دُمرت مقرات ومراكز عدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار عديدة,اصابات,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: اصابات عديدة في صفوف مسلحي داعش اثر الاستهداف المدفعي للجيش اللبناني لمنطقة مرطبيا حيث دُمرت مقرات ومراكز عدة
 
 
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