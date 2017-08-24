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24 آب 2017 - 17:27
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التحكم المروري: اشغال على اوتوستراد جونية باتجاه طبرجا وتحويل السير من مفرق غزير باتجاه الطريق البحرية وحركة المرور خانقة في المحلة

التحكم المروري: اشغال على اوتوستراد جونية باتجاه طبرجا وتحويل السير من مفرق غزير باتجاه الطريق البحرية وحركة المرور خانقة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار اوتوستراد,اشغال,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: اشغال على اوتوستراد جونية باتجاه طبرجا وتحويل السير من مفرق غزير باتجاه الطريق البحرية وحركة المرور خانقة في المحلة
 
 
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