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24 آب 2017 - 17:27
24/08/2017 17:27:17
التحكم المروري: اشغال على اوتوستراد جونية باتجاه طبرجا وتحويل السير من مفرق غزير باتجاه الطريق البحرية وحركة المرور خانقة في المحلة
التحكم المروري: اشغال على اوتوستراد جونية باتجاه طبرجا وتحويل السير من مفرق غزير باتجاه الطريق البحرية وحركة المرور خانقة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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