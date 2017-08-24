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24 آب 2017 - 23:38
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استمرار الاشغال على اوتوستراد جونية باتجاه طبرجا حتى السابعة صباحا وتحويل السير من مفرق غزير باتجاه الطريق البحرية وحركة المرور كثيفة في المحلة

استمرار الاشغال على اوتوستراد جونية باتجاه طبرجا حتى السابعة صباحا وتحويل السير من مفرق غزير باتجاه الطريق البحرية وحركة المرور كثيفة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار جونية,اوتوستراد,الاشغال,استمرار,
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استمرار الاشغال على اوتوستراد جونية باتجاه طبرجا حتى السابعة صباحا وتحويل السير من مفرق غزير باتجاه الطريق البحرية وحركة المرور كثيفة في المحلة
 
 
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