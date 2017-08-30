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30 آب 2017 - 04:22
30/08/2017 04:22:22
الرئيس عون: اعلن انتصار لبنان على الارهاب واهنئ قيادة الجيش على هذا الانجاز وانحني للشهداء الذين سقطوا بغدر الجماعات الارهابية وكنا نتمنى أن نحتفل بالنصر مع العسكريين المخطوفين
الرئيس عون: اعلن انتصار لبنان على الارهاب واهنئ قيادة الجيش على هذا الانجاز وانحني للشهداء الذين سقطوا بغدر الجماعات الارهابية وكنا نتمنى أن نحتفل بالنصر مع العسكريين المخطوفين
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LBCI News Lebanon
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