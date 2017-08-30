آخر الأخبار
30 آب 2017 - 04:22
Back

الرئيس عون: اعلن انتصار لبنان على الارهاب واهنئ قيادة الجيش على هذا الانجاز وانحني للشهداء الذين سقطوا بغدر الجماعات الارهابية وكنا نتمنى أن نحتفل بالنصر مع العسكريين المخطوفين

الرئيس عون: اعلن انتصار لبنان على الارهاب واهنئ قيادة الجيش على هذا الانجاز وانحني للشهداء الذين سقطوا بغدر الجماعات الارهابية وكنا نتمنى أن نحتفل بالنصر مع العسكريين المخطوفين Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,انتصار,اعلن,الرئيس,
episodes
الرئيس عون: اعلن انتصار لبنان على الارهاب واهنئ قيادة الجيش على هذا الانجاز وانحني للشهداء الذين سقطوا بغدر الجماعات الارهابية وكنا نتمنى أن نحتفل بالنصر مع العسكريين المخطوفين
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً