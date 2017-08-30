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30 آب 2017 - 04:24
30/08/2017 04:24:46
الرئيس عون للبنانيين: لا تدعوا الاتهامات المتراشقة تنسيكم الانجاز الذي تحقق فلبنان انتصر على الارهاب والانتصار كان كبيرا ومشرفًا وبؤر الارهاب عادت إلى حضن الوطن بفضل الجيش
الرئيس عون للبنانيين: لا تدعوا الاتهامات المتراشقة تنسيكم الانجاز الذي تحقق فلبنان انتصر على الارهاب والانتصار كان كبيرا ومشرفًا وبؤر الارهاب عادت إلى حضن الوطن بفضل الجيش
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LBCI News Lebanon
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