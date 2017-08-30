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30 آب 2017 - 04:53
30/08/2017 04:53:10
قائد الجيش: بعد انتهاء فحوصات الـDNA والتعرف على كافة الرفات سيعلن عن كافة الهويات وسينظم مأتم وحداد وطني
قائد الجيش: بعد انتهاء فحوصات الـDNA والتعرف على كافة الرفات سيعلن عن كافة الهويات وسينظم مأتم وحداد وطني
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LBCI News Lebanon
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