ابو فاعور بعد لقاء لقيادة "التقدمي" مع لجان الاهل في المدارس الخاصة: نطالب وندعو وسنسعى الى فتح ملف التعليم الخاص على مصراعيه وآن الاوان ليكون هناك رقابة على التعليم الخاص