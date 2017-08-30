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30 آب 2017 - 06:07
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ابو فاعور بعد لقاء لقيادة "التقدمي" مع لجان الاهل في المدارس الخاصة: نطالب وندعو وسنسعى الى فتح ملف التعليم الخاص على مصراعيه وآن الاوان ليكون هناك رقابة على التعليم الخاص

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ابو فاعور بعد لقاء لقيادة &quot;التقدمي&quot; مع لجان الاهل في المدارس الخاصة: نطالب وندعو وسنسعى الى فتح ملف التعليم الخاص على مصراعيه وآن الاوان ليكون هناك رقابة على التعليم الخاص
 
 
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