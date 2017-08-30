حزب الكتائب نجح في جمع تواقيع عشرة نواب للطعن بقانون الضرائب ورئيس الحزب سامي الجميل يتوجه في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الى المجلس الدستوري لتقديم الطعن رسمياً