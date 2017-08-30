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30 آب 2017 - 06:35
30/08/2017 06:35:29
حزب الكتائب نجح في جمع تواقيع عشرة نواب للطعن بقانون الضرائب ورئيس الحزب سامي الجميل يتوجه في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الى المجلس الدستوري لتقديم الطعن رسمياً
حزب الكتائب نجح في جمع تواقيع عشرة نواب للطعن بقانون الضرائب ورئيس الحزب سامي الجميل يتوجه في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الى المجلس الدستوري لتقديم الطعن رسمياً
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LBCI News Lebanon
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