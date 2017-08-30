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30 آب 2017 - 06:35
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حزب الكتائب نجح في جمع تواقيع عشرة نواب للطعن بقانون الضرائب ورئيس الحزب سامي الجميل يتوجه في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الى المجلس الدستوري لتقديم الطعن رسمياً

حزب الكتائب نجح في جمع تواقيع عشرة نواب للطعن بقانون الضرائب ورئيس الحزب سامي الجميل يتوجه في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الى المجلس الدستوري لتقديم الطعن رسمياً Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكتائب,
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حزب الكتائب نجح في جمع تواقيع عشرة نواب للطعن بقانون الضرائب ورئيس الحزب سامي الجميل يتوجه في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الى المجلس الدستوري لتقديم الطعن رسمياً
 
 
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