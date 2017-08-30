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30 آب 2017 - 07:59
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رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان: حددت موعدا عند العاشرة من قبل ظهر غد لاجتماع المجلس الدستوري للتداول في الطعن المقدم بقانون الضرائب ولتعيين مقرر يعد تقريرا عن الموضوع

رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان: حددت موعدا عند العاشرة من قبل ظهر غد لاجتماع المجلس الدستوري للتداول في الطعن المقدم بقانون الضرائب ولتعيين مقرر يعد تقريرا عن الموضوع Lebanon, news ,lbci ,أخبار سليمان,عصام,الدستوري,المجلس,رئيس,
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رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان: حددت موعدا عند العاشرة من قبل ظهر غد لاجتماع المجلس الدستوري للتداول في الطعن المقدم بقانون الضرائب ولتعيين مقرر يعد تقريرا عن الموضوع
 
 
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