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30 آب 2017 - 07:59
30/08/2017 07:59:46
رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان: حددت موعدا عند العاشرة من قبل ظهر غد لاجتماع المجلس الدستوري للتداول في الطعن المقدم بقانون الضرائب ولتعيين مقرر يعد تقريرا عن الموضوع
رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان: حددت موعدا عند العاشرة من قبل ظهر غد لاجتماع المجلس الدستوري للتداول في الطعن المقدم بقانون الضرائب ولتعيين مقرر يعد تقريرا عن الموضوع
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