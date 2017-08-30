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30 آب 2017 - 08:15
30/08/2017 08:15:26
سامي الجميل: كل النقاط في الطعن الذي قدمناه محقة ودستورية ونتمنى وقف تنفيذ فوري لقانون الضرائب بانتظار المزيد من الدراسة للاسباب الموجبة التي تقدمنا بها
سامي الجميل: كل النقاط في الطعن الذي قدمناه محقة ودستورية ونتمنى وقف تنفيذ فوري لقانون الضرائب بانتظار المزيد من الدراسة للاسباب الموجبة التي تقدمنا بها
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LBCI News Lebanon
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