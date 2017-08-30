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30 آب 2017 - 09:38
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المتحدث باسم التحالف الدولي في سوريا والعراق: احدثنا فجوة في الطريق ودمرنا جسرا صغيرا لمنع قافلة داعش المتوجهة من لبنان نحو سوريا من التقدم شرقا

المتحدث باسم التحالف الدولي في سوريا والعراق: احدثنا فجوة في الطريق ودمرنا جسرا صغيرا لمنع قافلة داعش المتوجهة من لبنان نحو سوريا من التقدم شرقا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدولي,التحالف,باسم,المتحدث,
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المتحدث باسم التحالف الدولي في سوريا والعراق: احدثنا فجوة في الطريق ودمرنا جسرا صغيرا لمنع قافلة داعش المتوجهة من لبنان نحو سوريا من التقدم شرقا
 
 
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