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30 آب 2017 - 09:38
30/08/2017 09:38:31
المتحدث باسم التحالف الدولي في سوريا والعراق: احدثنا فجوة في الطريق ودمرنا جسرا صغيرا لمنع قافلة داعش المتوجهة من لبنان نحو سوريا من التقدم شرقا
المتحدث باسم التحالف الدولي في سوريا والعراق: احدثنا فجوة في الطريق ودمرنا جسرا صغيرا لمنع قافلة داعش المتوجهة من لبنان نحو سوريا من التقدم شرقا
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LBCI News Lebanon
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