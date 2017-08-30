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30 آب 2017 - 10:12
30/08/2017 10:12:09
العسكريين رجعوا منهم شهدا ومنهم أحياء مكملين طريق النضال، ولأجلن اليوم لبنان عم يبكي ويفرح بالانتصار... شاركونا آراءكم كتابة او بفيديو على هاشتاغ رجعوا_الأبطال
العسكريين رجعوا منهم شهدا ومنهم أحياء مكملين طريق النضال، ولأجلن اليوم لبنان عم يبكي ويفرح بالانتصار... شاركونا آراءكم كتابة او بفيديو على هاشتاغ رجعوا_الأبطال
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LBCI News Lebanon
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