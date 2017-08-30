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30 آب 2017 - 10:30
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الأسد: المشروع الارهابي سقط في سوريا والأهم من تغير المواقف الدولية حالياً هو اقترانها بأفعال تؤدي لوقف دعم بعض الدول لما تبقى من إرهابيين في سوريا

الأسد: المشروع الارهابي سقط في سوريا والأهم من تغير المواقف الدولية حالياً هو اقترانها بأفعال تؤدي لوقف دعم بعض الدول لما تبقى من إرهابيين في سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الارهابي,المشروع,الأسد,
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الأسد: المشروع الارهابي سقط في سوريا والأهم من تغير المواقف الدولية حالياً هو اقترانها بأفعال تؤدي لوقف دعم بعض الدول لما تبقى من إرهابيين في سوريا
 
 
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