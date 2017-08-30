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30 آب 2017 - 10:37
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وهاب عبر "تويتر": المشروع الجهنمي الذي بدأ مع القرار ١٥٥٩ وإستشهاد الرئيس الحريري سقط في كل المنطقة وعلى الجميع التأقلم مع ذلك وإلا سيسقط معه

وهاب عبر "تويتر": المشروع الجهنمي الذي بدأ مع القرار ١٥٥٩ وإستشهاد الرئيس الحريري سقط في كل المنطقة وعلى الجميع التأقلم مع ذلك وإلا سيسقط معه Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,تويتر,quot,وهاب,
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وهاب عبر &quot;تويتر&quot;: المشروع الجهنمي الذي بدأ مع القرار ١٥٥٩ وإستشهاد الرئيس الحريري سقط في كل المنطقة وعلى الجميع التأقلم مع ذلك وإلا سيسقط معه
 
 
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