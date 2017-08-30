وهاب عبر "تويتر": المشروع الجهنمي الذي بدأ مع القرار ١٥٥٩ وإستشهاد الرئيس الحريري سقط في كل المنطقة وعلى الجميع التأقلم مع ذلك وإلا سيسقط معه