آخر الأخبار
30 آب 2017 - 10:37
30/08/2017 10:37:48
وهاب عبر "تويتر": المشروع الجهنمي الذي بدأ مع القرار ١٥٥٩ وإستشهاد الرئيس الحريري سقط في كل المنطقة وعلى الجميع التأقلم مع ذلك وإلا سيسقط معه
وهاب عبر "تويتر": المشروع الجهنمي الذي بدأ مع القرار ١٥٥٩ وإستشهاد الرئيس الحريري سقط في كل المنطقة وعلى الجميع التأقلم مع ذلك وإلا سيسقط معه
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,تويتر,quot,وهاب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً