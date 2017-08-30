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30 آب 2017 - 10:47
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بري في ذكرى تغييب الامام الصدر: لجنة المتابعة لقضية الامام الصدر لم تستطع زيارة ليبيا بسبب الوضع في هذا البلد وتمت متابعة هذا الامر من خلال لقاءات في دول مجاورة

بري في ذكرى تغييب الامام الصدر: لجنة المتابعة لقضية الامام الصدر لم تستطع زيارة ليبيا بسبب الوضع في هذا البلد وتمت متابعة هذا الامر من خلال لقاءات في دول مجاورة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الامام,تغييب,ذكرى,
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بري في ذكرى تغييب الامام الصدر: لجنة المتابعة لقضية الامام الصدر لم تستطع زيارة ليبيا بسبب الوضع في هذا البلد وتمت متابعة هذا الامر من خلال لقاءات في دول مجاورة
 
 
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