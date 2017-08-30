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30 آب 2017 - 11:03
30/08/2017 11:03:30
بري: لاطلاق مشاريع التنمية في البقاع لتعويض الحرمان وخاصة في المنطقة التي جمد الارهاب تطويرها
بري: لاطلاق مشاريع التنمية في البقاع لتعويض الحرمان وخاصة في المنطقة التي جمد الارهاب تطويرها
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LBCI News Lebanon
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