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30 آب 2017 - 11:07
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بري: السلسلة ليست منة من احد بل هي حق لمستحقيها وتجري الان محاولات لابتلاع الزيادات فيها من خلال زيادة الاسعار ورفع الاقساط وعلى الحكومة ان توقف هذا الامر

بري: السلسلة ليست منة من احد بل هي حق لمستحقيها وتجري الان محاولات لابتلاع الزيادات فيها من خلال زيادة الاسعار ورفع الاقساط وعلى الحكومة ان توقف هذا الامر Lebanon, news ,lbci ,أخبار ليست,السلسلة,
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بري: السلسلة ليست منة من احد بل هي حق لمستحقيها وتجري الان محاولات لابتلاع الزيادات فيها من خلال زيادة الاسعار ورفع الاقساط وعلى الحكومة ان توقف هذا الامر
 
 
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