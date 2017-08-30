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30 آب 2017 - 11:07
30/08/2017 11:07:54
بري: السلسلة ليست منة من احد بل هي حق لمستحقيها وتجري الان محاولات لابتلاع الزيادات فيها من خلال زيادة الاسعار ورفع الاقساط وعلى الحكومة ان توقف هذا الامر
بري: السلسلة ليست منة من احد بل هي حق لمستحقيها وتجري الان محاولات لابتلاع الزيادات فيها من خلال زيادة الاسعار ورفع الاقساط وعلى الحكومة ان توقف هذا الامر
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LBCI News Lebanon
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