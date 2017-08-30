بري: سنمنع أي شرخ في العلاقة مع الكويت واسلوب النعامة في العلاقة مع سوريا هو استمرار لمحاولة استغباء الرأي العام بينما ينخرط الكثير من السياسيين في شركات اعادة اعمار سوريا