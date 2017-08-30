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30 آب 2017 - 11:18
30/08/2017 11:18:23
بري: سنمنع أي شرخ في العلاقة مع الكويت واسلوب النعامة في العلاقة مع سوريا هو استمرار لمحاولة استغباء الرأي العام بينما ينخرط الكثير من السياسيين في شركات اعادة اعمار سوريا
بري: سنمنع أي شرخ في العلاقة مع الكويت واسلوب النعامة في العلاقة مع سوريا هو استمرار لمحاولة استغباء الرأي العام بينما ينخرط الكثير من السياسيين في شركات اعادة اعمار سوريا
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LBCI News Lebanon
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